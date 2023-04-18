مدرس بالشرقية يكتب القرآن بخط يده 3 مرات: تقربا لله

وهب حياته للقرآن، وانشغل بتلاوته وكتابته ومعرفة تفسيره، ثم قرر أن يكتبه بخط يده، وبالفعل نجح في كتابة 3 نسخ، واستغرق 17 عاما في المرة الثالثة.

مُسن يكتب القرآن الكريم 3 مرات بخط يده

محمد أحمد إبراهيم، مدرس لغة عربية على المعاش، 72 عاما، ويقيم في قرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتناقل الأهالي أخبار كتابته للقرآن الكريم بخط يده، حتى أصبح حديث القرية، وبات معلما وقدوة لمختلف الأجيال.

كتابة نسخة من القرآن في اليمن

كتب «إبراهيم» القرآن الكريم بخط يده 3 مرات، الأولى عندما كان في دولة اليمن، حيث كان يعمل مدرسا للغة العربية، وكان لديه وقت فراغ، فقرر استغلاله في شيء مفيد، وكتب القرآن الكريم كاملا بخط يده. حسبما يقول.

وبحسب المدرس، فإنه استغرق في كتابة النسخة الأولى نحو 7 أشهر، وفوجئ بعد ذلك بأحد زملائه يطلب أخذ النسخة التي كتبها للاحتفاظ بها، فاستجاب له.

النسخة الثالثة تستغرق 17 عاما

أما كتابة النسخة الثانية فكانت بعد عودته إلى مصر، واستغرقت عاما، فيما كتب النسخة الثالثة بعد خروجه إلى المعاش، واستغرقت 17 عاما، حيث زاد عليها تفسير الآيات وتوضيح المعاني، روى «إبراهيم»..

وخلال كتابة النسخ الثلاث، لم يشعر «إبراهيم» بأي مشقة، وإنما كان يشعر بالراحة والسعادة، بخلاف أنه كان يبحث عن تفسير السور ومعاني الكلمات ومفردها وجمعها، وبحسب «إبراهيم»، فإنه اعتمد على تفسير ابن كثير، وآخرين.

وفي كل ذلك، لم يخصص المدرس وقتا معينا في اليوم لكتابة القرآن الكريم، وكان يمكن أن يجلس ساعتين أو أربعة أو أكثر.

وأشار إلى أنه أسرته وأصدقائه كانوا يشجعونه، وأبدوا إعجابهم بالنسخ التي كتبها من القرآن الكريم.