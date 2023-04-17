تكريم الفائزين في مسابقة الشيخ الشعراوي لحفظ القرآن الكريم بالدقهلية

كرمت مديرية الأوقاف بالدقهلية، اليوم الاثنين، الفائزين بمسابقة الإمام محمد متولي الشعراوي لحفظ القرآن الكريم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية داخل مبنى ديوان المحافظة.

مسابقة الإمام محمد متولي الشعراوي

وقال طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسابقة الإمام محمد متولي الشعراوي لحفظ القرآن الكريم تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وهذا الموسم الأول لها وفي السنة القادمة سنقيم الموسمي الثاني وستقام كل شهر رمضان، والهدف منها هو تحفيز الأطفال والشباب والكبار على حفظ القرآن الكريم ومتابعته، وتعليم النشء الصغير وتثقيفه في الأمور الدينية، والمسابقة رسالة مجتمعية بالإضافة إلى الحفاظ على اللغة العربية وإتقانها من خلال القرآن الكريم.

250 ألف جنيه جوائز المسابقة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الجوائز المقدمة للفائزين ستكون مادية وقيمة لتحفيز المشاركين جميعهم وتشجيعهم على المنافسة الشريفة في حفظ القرآن، وسيكون إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه على الفائزين في الموسم الأول 250 ألف جنيه والموسم الثاني من العام القادم سيتم وضع مبلغ مليون جنيه، وذلك تحت إشرافي كنائب وصاحب فكرة المسابقة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية، بالإضافة أن المسابقة تشمل أحسن مبتهل وأحسن صوت.

وعن سبب اختيار اسم الشيخ الشعراوي للمسابقة، قال عضو مجلس الشيوخ إن السبب يعود إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي هو رائد العمل الإسلامي، والمسابقة مقامة داخل محافظة الدقهلية وهو ابن المحافظة، فكان من الأولى أن تكون باسمه، بالإضافة تعريف الجيل الجديد به، وأن يكون اسمه متداولا بين الأجيال، حتى يحفزهم للبحث عن تاريخه وقراءة سيرته الذاتية الملهمة.

مستويات مسابقة الإمام محمد متولي الشعراوي

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارك الأوقاف بالدقهلية، إن مسابقة الشيخ الشعراوي الموسم الأول أقيمت في نطاق 20 إدارة على مستوى محافظة الدقهلية في 5 مستويات «القرآن الكريم كاملا، نصف القرآن، ربع القرآن، أصوات حسنة في القرآن، وأصوات حسنة في الابتهال والإنشاد»، وتم تصفية أفضل النماذج بلجان التصفية في مديرية الأوقاف.

وتابع أن الهدف من هذه المسابقة هو المحافظة على القرآن الكريم ونشر الثقافة الدينية بين الأطفال وإعادة قيم التراث الديني مثل الإنشاد والابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، وتم اختيار المسابقة باسم فضيلة الشيخ متولي الشعراوي لأنه أحد رموز الدقهلية لما له من مكانة كبيرة في العالم العربي والإسلامي أجمع.