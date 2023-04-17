ضبط 5 أطنان أسماك مملحة فاسدة في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنت مباحث ومديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة، والتحفظ عليها لتغير خواصها.

ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة

وتمكنت الحملات الرقابية المشتركة من ضبط 3 أطنان من الأسماك مملحة داخل محال بمدينة سيدي سالم، كما تمكنت من ضبط 2 طن من الفسيخ المملح بمحال بمدينة فوه للتغير في الخواص والشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحال.

حملات مكثفة على محلات الأسماك

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع الأسماك المملحة في هذا التوقيت، وكذلك على الأسواق الحرة في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، والتي تهدف لحماية صحة المواطنين من أي أضرار قد تنتج جراء تناول أسماك غير صالحة، وهو الأمر الذي يتم مجابهته قبل حدوثه.