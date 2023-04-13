ضبط 600 كيلوجرام فسيخ غير صالح للاستهلاك في كفر الشيخ

أكد الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن الحملات المتتالية من قبل لجان إدارة الصحة العامة والمجازر، قد تمكنت من ضبط 600 كيلو فسيخ مملح غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعدد من محلات بيع الفسيخ، وبالأسواق العامة، وتم تحرير عدد من المحاضر بذلك.

حملات مستمرة لضبط الأسماك المملحة الغير صالحة

وأوضح مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن حملات مستمرة لضبط الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي، مشيرًا إلى أننا سوف نكثف بالمرور على مدار اليوم علي جميع المحلات، وبالأسواق، حتي يتم ضبط المتلاعبين ببيع الأسماك الفاسدة، وحماية المواطنين من أي أضرار جراء تناول ذلك.

محاربة حالات الغش التجاري

وأضاف أن الحملات المستمرة للطب البيطري في كفر الشيخ، تهدف لمحاربة حالات الغش التجاري، وحماية المستهلكين حال عمليات الشراء.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها عدد 13 إدارة بيطرية علي نطاق المحافظة، وتعتبر المحافظة من المحافظات التي تقوم بزراعة أسماك البلطي، والبوري، بمساحات كبيرة تصل لنحو 105 آلاف فدان من المزارع السمكية.