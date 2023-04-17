«الأوقاف» تخصص 5 آلاف مسجد لصلاة عيد الفطر في كفر الشيخ

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى تحديد المساجد التي سوف يتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها، وعددها 5002 مسجد.

أبرز المساجد المخصصة لأداء صلاة العيد في كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز هذه المساجد التالي:

مسجد الخياط مدينة كفر الشيخ، مسجد الزهور مدينة كفر الشيخ، مسجد سيدي طلحة، غرب مدينة كفر الشيخ، المسجد الكبير بقرية روينة، مركز كفر الشيخ، المسجد الكبير بقرية شنو، مركز كفر الشيخ، المسجد الكبير بقرية منشأة سلامة، مركز الرياض، المسجد الكبير بقرية بقلولة مركز الرياض، مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، مسجد الإستاد بشرق مدينة كفر الشيخ، المسجد الكبير بقرية إريمون، مركز كفر الشيخ.

تجهيزات واستعدادات كاملة لصلاة العيد

وأضاف أنه تم الاستعداد التام بتلك المساجد، وذلك من خلال اعمال النظافة، والتأكد من عمل جميع المرافق من كهرباء، ومياه، بما يخدم جموع المصلين في كل ربوع محافظة كفر الشيخ، خلال صلاة عيد الفطر المبارك.