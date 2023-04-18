إصابة عامل سقط من علو أثناء تركيب كاميرات مراقبة ببورسعيد

أصيب فني تركيب كاميرات بكسور وجروح مساء اليوم، بعد أن اختل توازنه إثر سقوطه من علو أثناء تركيبه كاميرات مراقبة في ساحة مصر السياحية بحي الشرق ببورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، شخص يدعى شادي مناي شهدي عبد الملاك، 36 سنة، يقطن بمساكن النصر بحي الضواحي، مصاب بخلع في الكتف الأيسر وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

الفني اختل توازنه خلال تركيب كاميرات

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن المصاب كان يقوم بتركيب كاميرات مراقبة في ساحة مصر بحي الشرق، وسقط من أعلى سلم ارتفاعه حوالي 4 أمتار بعد أن اختل توازنه.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.