أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد.. منها ساحة مصر

تنوعت أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد، بعد أن شهدت المحافظة تطويرًا في الخريطة السياحية وحدائق بلا أسوار، ويقبل عليها المواطنون من مختلف المحافظات للاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك 2023، والتنزه مع الأسر وقضاء أوقات جميلة.

أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد

وتضم أماكن خروجات العيد في محافظة بورسعيد، ما يلي:

ساحة مصر والممشى السياحي

وتعتبر متنفس للمواطنين إذ يمارسون رياضة التزلج وركوب الدراجات الهوائية، وتعتبر من أفضل أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد وهي مجانية وتطل على مجرى القناة، وبها مسطحات خضراء وفي المنتصف تمثال ساحة مصر، ويمكن الجلوس على كراسي تحمل طابعًا تراثيًا ومشاهدة السفن تعبر من أمام الزائر بالإضافة إلى أعمدة ديكورية.

ديليسبس باي

يفضل الشباب والأطفال الذهاب إلى دليسبس باي للجلوس فيه، حيث يحتوي على مسطحات خضراء ومناطق ديكورية ونافورة وشراء الأطعمة الخفيفة التي تجذب أذواق الزوار من محلات على شكل حاويات مقسمة إلى 3 أجزاء، بإجمالي 39 جزءًا وتضم 13 حاوية، لبيع مختلف المأكولات والمشروبات، فضلاً عن منطقة بلاي ستيشن للسيارات.

شاطئ وكورنيش بورسعيد

وهو بطول محافظة بورسعيد ويمكن الجلوس على الكورنيش الخاص به ضمن أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد، ويمكن أيضًا خول الشاطئ مجانًا فيما عدا تأجير الشماسي والجلوس تحتها أو على الكافتريات المطلة عليه وهي بمقابل مادي.

المركز الثقافي الترفيهي

ويحرص الشباب والأطفال على زيارة المركز الثقافي الترفيهي «الأوبرا»، وبه قاعات سينما ومسرح وكافتيريات على أعلى مستوى، كما يوجد عدد من الفنادق المميزة والمنتجعات السياحية أيضًا المنتشرة في المحافظة.

جبال الملح بمدينة بورفؤاد

شبيهة بجبال الثلج، يتم التزحلق فوقها والتقاط الصور التذكارية وشراء منتجات الملح التي يعتقد البعض أنها تطرد الطاقة السلبية من الجسم، ويتم الدخول إليها بتذكرة قدرها 5 جنيهات.

حديقة المسلة وفريال

وهناك أيضًا حديقة المسلة «الشهداء»، وتقع في حي الشرق وجرى تطويرها مؤخرًا ضمن حدائق بلا أسوار، ويتواجد بها الحمام حيث يتم إطعامه والتقاط الصور معه والدخول إليها مجاني، وأيضًا حديقة فريال التي أصبحت ضمن مزارات رحلات اليوم الواحد في بورسعيد، ومناسبة للجلوس فيها والاستمتاع بالمناظر الخلابة بها بعد تطويرها مؤخرًا، والدخول إليها مجاني وبها ثلاث منصات للاحتفالات ومسرح ومسجد على التراث الأندلسي بالإضافة إلى أعمدة ديكورية.

حديقة المنتزة

وتعرف أيضًا باسم «الشاطئ»، وهي مطلة على شارع طرح البحر، وتعد من أهم أماكن للخروج في العيد للشباب والأطفال ببورسعيد، وتضم مسطحات خضراء وكافتيريات وممرات للتزحلق عليها.

حديقة الفرما

تقع في حي الشرق في مواجهة محطة السكة الحديد ومول الفرما الجديد، وبها كافتيريا ومسرح وأماكن جلوس ولاند سكيب على أعلى مستوى.