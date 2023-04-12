التحفظ على 5 كاميرات مراقبة لكشف واقعة وفاة شاب في ظروف غامضة بالبساتين

قررت النيابة العامة، التحفظ على 5 كاميرات مراقبة في محيط منزل شاب يدعى «ماجد. ص» في العقد الرابع من العمر، عثر على جثته داخل شقته في دائرة قسم شرطة البساتين، تميهدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «ماجد. ص» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان الشاب، وإرسالها للمعمل الكيماوي لإجراء تحليل الكشف عن السموم، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.