إصابة فني انفجر محول كهربائي في وجهه أثناء الصيانة ببورسعيد

أصيب فنى كهرباء مساء أمس، بعد أن انفجر في وجهه محول كهربائي كان يجري صيانته بمنطقة عمارات محمد علي بمدينة بورفؤاد في بورسعيد.

نقل المصاب إلى مستشفى الحياة

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد، محمد أمين محمد حسن، 56 سنة، مصابا بصعق كهربائي وبحروق في الوجه والجسم، بعد أن انفجر محول كهربائي فيه، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن فني الكهرباء كان يجري صيانة محول كهرباء بمنطقة عمارات محمد علي بمدينة بورفؤاد؛ إذ جرى استدعاءه في غير ورديته لإصلاح العطل؛ لأنه تخصص جهد منخفض، وتسبب الضغط العالي للمحول في انفجاره في وجهه وإحداث الإصابات به.

سيارات طوارئ الكهرباء والغاز

وعلى الفور انتقلت سيارات طوارئ الكهرباء والغاز الطبيعي والإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى السيطرة وفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة لمنع حدوث ماس كهربائي، كما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق والتواجد تحسبا لأي اشتعال يحدث في الكهرباء بالمنطقة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.