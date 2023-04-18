«موسكو»: نعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية

عارضت روسيا، أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال مندوب روسيا الدائم، لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الموقف الروسي من المسألة معروف جيدا، مضيفا أن بلاده تعارض أي نشاط عسكري يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا.

وأوضح نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي ملزم بدراسة الوضع في شبه الجزيرة الكورية ككل.