إدانة أمريكية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

أدانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بشدة، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت مبكر من اليوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

وأشارت هيئة «الأركان المشتركة» في «سول»، إلى أن الجيش الجنوبي، رصد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، أو أطول بالقرب من عاصمة الشمال «بيونج يانج» في غضون الساعة 7:23 صباحا بالتوقيت المحلي.

إيقاف القطارات فائقة السرعة في منطقة جزيرة هوكايدو

وفي اليابان، أوقفت السلطات، في منطقة جزيرة هوكايدو أقصى شمال البلاد القطارات فائقة السرعة وحركة المرور على الطرق مؤقتًا، على خلفية الإعلان عن احتمال سقوط صاروخ كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتوقفت حركة القطارات الكهربائية عالية السرعة في توهوكو شمال جزيرة هونشو وهوكايدو، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.