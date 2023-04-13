كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا يصعب تدميره.. اعرف التفاصيل

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية، متوسط المدى أو بعيد المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وهي تفاصيل جديدة حول تجربة «بيونج يانج».

معلومات عن الصاروخ الباليستي الجديد

- يعمل بالوقود الصلب، ويمثل تقدماً تقنياً واستراتيجياً كبيراً، حيث إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية سابقًا تعمل بالوقود السائل.

- يصعب تدميره مثل الصواريخ المزودة بالوقود السائل.

- تطورت الصواريخ الصلبة، وأظهرت ثباتا أكبر وتكون أسرع لناحية تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل.

- الوقود الصلب المستخدم في الصاروخ الباليستية الجديد يتيح سهولة التعامل، فهو لا يتسرب وبالتالي فلا ضرر منه على العاملين أو على البيئة.

- يمكن معرفة خصائص اشتعاله وتطور الدفع له خلال الطيران، كما يمكن التحكم في فترة الطيران.

إدانة أمريكية لإطلاق الصاروخ الباليستي

وأدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، إنّ عملية الإطلاق تُشكّل انتهاكًا فاضحًا لكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتزيد من التوترات بلاد داعٍ وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة، لذلك ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وأكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أنها تعمل على تحليل تفاصيل عملية الإطلاق، كما أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أنّ الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لم يسقط في الأراضي اليابانية.