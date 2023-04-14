كوريا الشمالية تكشف هوية الصاروخ بعد يوم من الإطلاق (صور)

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن اختبارها صاروخا باليستيا جديدا من طراز هواسونج 18 عابرا للقارات، يعمل بالوقود الصلب، للمرة الأولى، وقالت وسائل إعلام رسمية، إن الزعيم كيم جونج أون، أشرف على الاختبار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إطلاق صاروخ كوري شمالي باتجاه بحر اليابان

وأمس الخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى أو بعيد المدى على البحر الشرقي «بحر اليابان»، فيما أصدرت«طوكيو» تحذيرات بشأن إخلاء جزيرة هوكايدو الشمالية.

وفي وقت لاحق، قالت السلطات اليابانية، إن عملية إطلاق صاروخ كوريا الشمالية لا يشكل أي خطر على السكان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ الباليستي الجديد يغير قدرة «بيونج يانج» الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إطلاق الصاروخ بنجاح خارق وتحسين في قدرة «بيونج يانج» على شن هجوم نووي مضاد سريع، مضيفة إن الهدف جعل الأعداء يعانون من الخوف والقلق، وفقا لما ذكره موقع «إن كيه نيوز».

وأشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على الاختبار إلى جانب ابنته الصغيرة وزوجته وشقيقته.

المرحلة الأولى من هواسونج 18 سقطت على بعد 10 كيلو متر

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن المرحلة الأولى من إطلاق الصاروخ هواسونج سقطت بأمان على بعد 10 كيلو متر من شبه جزيرة هودو على الساحل الشرقي والمرحلة الثانية في البحر على بعد 335 كيلو متر قبالة ساحل مقاطعة أورانج.

من جانه، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن إضافة الصاروخ هواسونج 18، إلى ترسانة بيونج يانج سيعزز بشكل كبير مكونات رادع بلاده الاستراتيجي، داعيا علماء الجيش والدفاع إلى الإسراع باستمرار في تطوير أنظمة أسلحة أكثر تقدمًا للتعامل مع الوضع الأمني ​​المتدهور باستمرار في شبه الجزيرة الكورية والتهديدات العسكرية المحتملة.