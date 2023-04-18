وكيل «صحة الشيوخ»: الموقف المصري الرسمي من الأزمة السودانية محل تقدير العالم كله

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشىيوخ، أهمية الموقف الرسمي من الأزمة السودانية، الذي يخضع لثوابت محددة، أكد عليها الرئيس السيسي، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي، أن موقف مصر ثابت في حالة عدم الاستقرار في شؤون الدول، فالسياسة المصرية تتسم بالتوازن.

وأشاد وكيل «صحة الشيوخ» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بموقف القيادة السياسية المصرية، وإعلانه للعالم أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ومصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أن القوات المصرية متواجدة في السودان، بهدف التدريبات فقط، ولا تدعم طرفا على حساب آخر.

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ما أولاه الرئيس السيسي، خلال تصريحاته بالتأكيد، على ضرورة ضمان أمن وسلامة القوات المصرية في السودان، وتواصل اتصالات مصر، لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان، ورجوعهم للوطن قريبًا.

كما شدد خضير، على سلامة الموقف المصري، واتزانه بالتأكيد على حرص مصر على المساهمة في استعادة استقرار السودان، وعدم تصعيد الموقف، والتشديد كذلك على أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات في السودان.

الأحداث في السودان

واختتم بالإشادة بموقف القيادة السياسية المتزن تماما مع الأحداث في السودان، وهو ما يتماشى مع ثوابت السياسة المصرية، ويحسب لها ويلقى احتراما عالميا وداخليا.