إشادات الجمهور بمشهد المواجهة بين الكومندا ومهرة في الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار

إشادات واسعة نالها مشهد المواجهة بين جابر الكومندا الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وحبيبته مهرة، التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار.

تعليقات الجمهور على مشهد الكومندا ومهرة

جاءت تعليقات الجمهور على المشهد الذي جمع جابر الكوماندا ومهرة، إذ عبر كلا منهما للآخر عن حبه للثاني: «مليون شابو لإحساسكم.. أنا المشهد ده خلاني أعيط أقسم بالله»، وعلق آخر: «إحساس رائع في زمن انعدم فيه الحب والمشاعر والإحساس»، وقال آخر: «أجمل إحساس في الكون إنك لو الدينا اسودت حواليك، بتفضل محتفظ بالحب والحنية جواك، مسلسل جميل ومش متابع غيره والله»، وجاء تعليق: «جميل والله.. والأجمل من ده كله إنكم لسه بتحبو بعض، وما أجمل القلب لما يحب بصدق».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.