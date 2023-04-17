مسلسل ضرب نار.. «صفاء» تشمت في ياسمين عبد العزيز بعد خسارة المزاد

تستمر أحداث مسلسل «ضرب نار»، المذاع على قناة ON، بطولة أحمد العوضي، وياسمين عبدالعزيز.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» تحت عنوان: «صفاء راحت لمهرة تشمت فيها لكنها ماسكتتش ووقفتها عند حدها»، وذلك بعد خسارتها للمزاد.

ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.