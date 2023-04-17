موعد إعادة عرض الحلقة 26 من مسلسل ضرب نار على قناة ON

يرغب الجمهور في معرفة موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، خاصة من لم يتمكن من رؤية الحلقة وقت إذاعتها، إذ شهدت أحداثًا شيقة، انتهت بمقتل يمنى وأدهم على يد زيدان، ومقتل رجال أنور الزيات على يد جابر الكوماندا.

أحداث شيقة ومتسارعة بمسلسل ضرب نار

في الحلقات السابقة من المسلسل طلبت مهرة الطلاق من زوجها زيدان، والذي يلعب شخصيته الفنان ماجد المصري، غير أنه رفض وتحدث معها حول أنها غير متزنة كما أنه لن يطلقها كونه يحبها.

أما جابر والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي فقد بدأ بإعداد خطة انتقامية من زيدان، بعدما أبلغ شقيقه يسري بعد حيازته كمية كبيرة من الدولار، وبالفعل قبضت الشرطة عليه، ثم واجه جابر مهرة في أحد المزادات الخاصة بالعقارات، لكنه يكسبه وتخسر، بينما تتحدث معه مهرة حول تغيره الشديد، وأنها باتت لا تعرفه، ثم يعرف زيدان أن السبب في سجن شقيقها هو جابر، ويتوعد له.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.