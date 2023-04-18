«الأوقاف» تحذر من مواقع مشبوهة تدّعي جمع المال بغرض سرقة البيانات

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من ظهور بعض المواقع المشبوهة، التي تدّعي قيام وزارة الأوقاف بتقديم دعم مالي للمحتاجين وتطلب منهم تسجيل بياناتهم للحصول على الدعم المالي، مما يعرض بياناتهم للسرقة بعد ذلك.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها منذ قليل، على أنَّ هذه المواقع لا تتبع وزارة الأوقاف نهائيًا، وتحذر من الوقوع ضحية لهؤلاء، من خلال مواقعهم المشبوهة، مبينة أنَّه يجرى حاليًا تحرير محضر ضد هذه الصفحات والمواقع المشبوهة لحجبها وتوقيع العقوبة اللازمة ضد منشئيها حتى لا يقع الناس ضحية لها.