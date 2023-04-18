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نجاة طفل التف حبل «المرجيحة» حول عنقه في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
10:08 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
إسعاف - أرشيفية

إسعاف - أرشيفية

أنقذت العناية الإلهية تلميذًا في بداية العقد الثاني من العمر من الموت خنقًا، إثر التفاف حبل أرجوحة حول عنقه أثناء لهوه، في دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ما أدى إلى إصابته وجرى نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة تلميذ

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز المراغة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول تلميذ ويقيم دائرة المركز، مصابا بسحجة حول الرقبة.

لا شبهة جنائية

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال كلٍ من والده «بخيت. ع ع س»34 سنة، عامل، والدته المدعوة «سهير ا ع ت» 32 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور بأرجوحة بالمنزل إلتف الحبل حول رقبته، مما نتج عنه إصابته ولم يتهما أحدًا بذلك، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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بقلم فهد فكري بلوم