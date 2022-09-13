حبل أرجوحة يتسبب في مصرع طفل بالصف.. «مات وهو بيلعب»

تسببت أرجوحة في وفاة طفل في الصف جنوب محافظة الجيزة نتيجة اختناقه بحبل الأرجوحة خلال اللهو بها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة الصف، بتعرض طفل للاختناق ومصرعه، في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

توفي في الحال

وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتبين من الفحص أن الطفل التف حول رقبته حبل أرجوحة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعليقا على الواقعة، قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ «الوطن»، إن الطفل في هذه السن يكون في حاجة ضرورية إلى الحماية والاهتمام من أسرته الصغيرة لأهمية ذلك في عملية التنشئة.

كما يعول على الأم اللوم الأكبر في الإهمال بالأبناء خاصة في السنوات الأولى في حياته لتمارس حاجات المنزل أو الترفيه حتى لا تحدث كوارث تؤدي إلى الوفاة مثل هذه الحالة التي أدت لمصرع الطفل، ولذلك يجب عدم تجاهل الأطفال ورعايتهم.