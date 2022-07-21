مصرع طفل أثناء لهوه في منزله ببني سويف.. تعلق بحبل أرجوحة بالخطأ

لقي طفل في الثانية عشر من عمره، مصرعه داخل منزل أسرته، اليوم الخميس، في منطقة المنشية القبلية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وذلك أثناء لهوه في أرجوحة منزلية تم صناعتها من حبل ومقعد بمنزله، وجرى نقله جثة هامدة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل داخل منزله ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة طفل في الثانية عشر من عمره، وذلك بتعلقه بحبل أرجوحته، أثناء لهوه داخل منزل أسرته، بمنطقة المنشية القبلية دائرة مركز ببا، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل وفاة طفل داخل منزله في ببا جنوب بني سويف

واستقبل مستشفى ببا المركزي، طفل يدعى «عمر.ق. ح. م»، 12عامًا، مقيم منطقة المنشية القبلية بمدينة ببا، تم إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية للحادث، أن الطفل يعاني مرضا عقليا، وأنه أثناء لهوه في أرجوحة داخل منزله تعلق بالحبل بالخطأ وتوفي على الفور.