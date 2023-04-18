وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل صعود المنبر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ عنايتنا بالقرآن الكريم لم تقف عند حدود حفظه وتجويده، ولكنها عناية بكل ما يتصل بالقرآن الكريم حفظا وتفسيرا ودراسة وفهما، لافتا إلى أنّ المسابقة العالمية الـ29 التي تنظمها وزارة الأوقاف، تضمنت عدة محاور أساسية تتعلق بتفسير القرآن الكريم وفهم معانيه.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يطيب لي أن أتوجه باسمي وباسم جميع أئمة الأوقاف والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكم على عنايتكم الكريمة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، لتصبح منارات عظيمة لنشر صحيح الدين، تسهم في بناء الإنسان والأوطان، وتدعم حق العيش الإنساني المشترك، ونشكركم على تحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة، ونخص بالشكر تلك الزيادة التي وجّهتم بها لبدل صعود المنبر، وجرى تطبيقها من أول مارس الماضي».