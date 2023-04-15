وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية.. «ستظل بلد الإيمان والقرآن»

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يقوم به أعلام وسفراء دولة التلاوة، من القراء والأئمة والعماء في مصر وخارجها على مدار شهر رمضان الكريم، من مقارئ قرآنية وصلوات تراويح وتهجد، جهد عظيم في خدمة القرآن ودين الله عز والله، يؤكد استعادة مصر لريادتها الدينية، وفى تلاوة القرآن الكريم، ويستعيد ذكرى أجيال عظيم من هذا البلد العظيم في خدمة القرآن الكريم، فمصر بلد الإيمان.

مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل

وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته أثناء حضور مقرأة القرآن الكريم بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين، وأذاعته قناة الناس، إلى أنها ليلة عظيمة مباركة، في غرفة مباركة لما تحويه من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته، لافتا إلى أن ما يحدث في الشهر الكريم، من إقبال عظيم على بيوت الله صلاة وقياما وتهجد وذكر ومقارئ قرآنية، وإقبال على دروس العلم، يؤكد على أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل.

وأضاف وزير الأوقاف: «ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في فجر أو يوم لشهر رمضان الكريم، من افتتاح لمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها في العالم، وسبق إحياء أو مقرأة قرآن كريم منها، ربنا يجزيه خير الجزاء عن إكرامه لأهل القرآن وحفظة القرآن والنابغين في القرآن الكريم، وأن يوفقه لاهتمامه بعمارة بيوت الله».

وكانت قناة الناس، قد أذاعت مقرأة قرآن كريم ودعاء لكبار قراء دولة التلاوة، لأول مرة من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وترأس القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، في قراءة سورة الكهف بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وشاركه كلا من القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.