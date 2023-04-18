السيسي يشكر رجال الأزهر و«الأوقاف»: نتطلع لمواصلة جهودكم لنشر سماحة الدين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لرجال الأزهر، ووزارة الأوقاف، من أئمة ودعاة وقراء، معربا عن تطلع الأمة لمواصلة الجهود لنشر العلم الديني الوسطي، وتوضيح صحيح الإسلام، ومعرفة جوهرة الحقيقي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أنّ الله سبحانه وتعالى اصطفى من ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من الفضائل، تنزّل بها القرآن لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلامة والراحة والهدى، وهذه الليلة مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام.

وتقدّم الرئيس السيسي، بالتهنئة للأشقاء المسيحيين بأعيادهم، مرحبا بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم، متابعا: «هذا الطريق للعمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق، هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بالثقة في الله وقدرات الشعب العظيم».