وزير الرياضة يشارك في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل كأس العالم للجمباز

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

بدأ المؤتمر الصحفي بالسلام الجمهوري أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

التنظيم والتفاصيل الفنية ستكون أعلى مستوى في كافة

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها مؤكدا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف وزير الرياضة أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات المهمة، لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائما في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الوزير يشيد بالمجهود الكبير لاتحاد الجمباز

كما تقدم صبحي بالشكر لرئيس الاتحاد المصري للجمباز على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها، والتي ظهرت نتائجها في البطولات المختلفة وأيضا المشاركة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، مؤكدا أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية ولاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة، إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للناشئين ببرونزية بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا بتركيا، مضيفا أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية، وأعلن رئيس اتحاد الجمباز أن الموسيقار «هشام خرما» سيكون مفاجأة حفل افتتاح البطولة العالمية.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم ستقام على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ويشارك بها 40 دولة «ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف».