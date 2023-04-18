بلينكن: مجموعة السبع تعمل لخفض التصعيد تجاه إيران وطالبان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ مجموعة السبع تعمل معا بإيقاع موحّد تجاه خفض التصعيد والدبلوماسية إلى جانب الردع في التعامل مع إيران وطالبان.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر تويتر، اليوم: «مجموعة السبع متحدة في تعاملها مع إيران باتباع خفض التصعيد والدبلوماسية مع الردع»، مضيفا: «اتفقنا على أنّ التطبيع الذي تسعى إليه طالبان مع المجتمع الدولي يتوقف على أفعالهم، وفيما يتعلق بوسط آسيا، نظل ملتزمين بمعالجة المخاوف المشتركة».