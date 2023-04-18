السيسي يكرّم أوائل الفائزين في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الفائزين في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم، وحفظة القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين، وهم:

- ماهر محمد حسن من مصر، جائزة قدرها 250 ألف جنيه.

- أسرة مكونة من 3 أشقاء، وهم السيدة غازي الزياتة وصالح غازي الزياتة وأحمد غازي الزياتة، من مصر، بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظة القرآن الكريم مع تفسيره، وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، وهم.

- محمد أحمد عبدالغني من مصر جائزة قدرها 200 ألف جنيه.

كما كرّم الرئيس حفظة القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع، وهم.

- حمادة محمد خطاب من مصر، بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة القرآن الكريم كاملا لغير الناطقين باللغة العربية، وهم.

- المركز الأول عبدالصمد آدم من غانا، المركز الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه.

- المركز الثاني فاطمة شايا موسى من المالديف جائزة قدرها 150 ألف جنيه.

- المركز الثالث تنوير حسين من بنجلادش جائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الناشئة من حفظة القرآن الكريم كاملا مع فهم المفردات وتفسير جزء عامة، وهم.

- منى أحمد سعد عباس من مصر، جائزة قدرها 150 ألف جنيه.

وكرّم الرئيس السيسي المحفظ المثالي، وهو مصطفى أحمد عبدالله، من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.