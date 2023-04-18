مسابقة جديدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم التسجيلي الطويل

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن تدشين مسابقة جديدة اعتبارًا من الدورة 45، المُقرر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وقالت إدارة المهرجان، في بيانٍ صحفي، إنّ: «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقدم مسابقة جديدة للفيلم التسجيلي الطويل في دورته الخامسة والأربعين، وتمنح المسابقة جائزتين أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم الخاصة».

ومن جانبه، أعرب المخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، عن سعادته البالغة بتلك الخطوة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «مسابقتنا الجديدة.. لا يمكن أن أكون أكثر فخرًا بهذه الخطوة الجديدة».

بدء استقبال أفلام الدورة الـ 45

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلنت في وقتٍ سابق فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 45، حيث بدأ فتح باب استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم بداية من 15 أبريل 2023 وحتى 1 أغسطس 2023 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.