السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر استروكس في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم «علي.م» وشهرته علي جير بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الاستروكس بمحافظة القاهرة والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدَر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة القضية ان المتهم وآخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة لمادة الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت التحريات الأمنية أنَّه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم أبصر المتهم «على.م» وشهرته على جير بمدخل العقار سكنه برفقته المتهم الثاني بأمر الإحالة والسابق الحكم عليه وشهرته «أحمد الليبي» محرزاً كلا منهما جوهر الاستروكس المخدر وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على كيس بلاستيكي وعثر مع الثاني على 43 كيس بلاستيكي يحوى كلا منهم ذات الجوهر المخدر أحرزاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.