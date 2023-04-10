وكيل «تموين كفر الشيخ»: لدينا خطة محكمة لمراقبة بيع الأسماك المملحة بالأسواق

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، وضع خطة محكمة لمراقبة حركة بيع الأسماك المملحة في الأسواق الحرة والمحلات المنتشرة في ربوع المحافظة، قبيل شم النسيم، 17 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنّ الأمر يهدف إلى ضبط الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ لتحرير مخالفات بذلك حال ثبوت ذلك، والتي تؤثر على صحة المواطنين حال تناولها.

حملات مكثفة على مدار اليوم

وقال حبيب، لـ«الوطن»، إنّهم شكّلوا 12 لجنة رقابية تموينية للمرور على محلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة، وكذلك محلات بيع الأسماك الطازجة؛ لضمان أنّها طازجة ولا يوجد بها نفوق، إضافة إلى المرور فجرًا على تلك المحلات على المستوى المحافظة؛ لضمان عدم بيعها للمواطنين في الساعات الأولى من اليوم، والتي قد يكون البعض منها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

المرور على الأسواق في المدن الساحلية

وأشار إلى أنّ تلك الحملات الرقابية التموينية، في محافظة كفر الشيخ، ستكثف من حملاتها على الأسواق بالمدن الساحلية والتي تتواجد بها الأسماك المملحة، وكذلك الأسماك الطازجة؛ لضمان صلاحيتها وجودتها قبيل البيع.