النيابة تحيل عاطل للجنايات بتهمة حيازة هيروين وسلاح ناري في حلوان

قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعد تسلمها تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المضبوطات والتي أثبتت صحة العينة «هيروين».

مسجل خطر فئة ب مخدرات

وكانت التحريات، كشفت أن المتهم «أحمد.م»، وشهرته «أحمد الذقن» 45 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم حلوان، سبق ضبطه واتهامه في 17 قضية وأنه مسجل خطر فئة ب مخدرات نشاط مستمر، ومؤخرا تم ضبط المتهم وبحوزته 5 أسطوانات، قطع متوسطة الحجم من مخدر الهيروين تزن «كيلو ونصف»، وكيس من مخدر الأيس بوزن «50 جراما»، وطبنجة ساقية صوت، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 17 ألف جنيه، وسيارة سوزوكي دون تراخيص ملك زوجته، و2 ميزان حساس.

الطبنجة بقصد الدفاع

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والطبنجة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة بقصد تسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين، والسيارة لتسهيل التنقلات لترويج المخدرات، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يخص العقوبة المنتظرة، قال المحامي هيثم سلامة، إن المتهم يعاقب وفق المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021.

وحددت عقوبات لكل من حاز أو أحرز أو اشترى المخدرات وجاء في نصها: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».