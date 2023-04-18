ختام الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطى المخدرات (صور)

اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة، التابعة للصندوق في العديد من المحافظات تحت عنوان «التعافي بطولة»، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والإعلامي هاني حتحوت وبمشاركة 120 متعافي من الإدمان .

استمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى بيان له، استمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي، ضمن خدمات ما بعد العلاج، وتكثيف ورش تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إضافة إلى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، إذ تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال ختام فعاليات الدوري الرياضي أمس، فريق مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة مطروح، كأس البطولة والميداليات بعد فوزه بالمركز الأول، وحصل فريق مركز العزيمة ببور فؤاد على المركز الثاني .

تأهيل مرضى الإدمان هدفه إزالة الوصمة

ولفت عثمان إلى أن تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، هدفه إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة، والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، موضحا أن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

على جانب آخر، يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة للصندوق، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل «صيانة أجهزة كهربائية، أعمال النجارةِ والموبيليا، الخياطة، الحدادة والكهرباء وتم تدريب ما يقرب من 12250 متعافيا منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن.

إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر

ولفت إلى أنه تم إطلاق مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، إذ يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.