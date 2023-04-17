«علاج الإدمان» يعلن ختام فاعليات الدوري الرياضي للمتعافين من التعاطي

ينظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، اليوم، ختام فاعليات الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة، تحت شعار «التعافي بطولة»، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان للحد من الانتكاسة.

تسليم الفريق الفائز من المتعافين كأس البطولة

وأعلن الصندوق في بيان له، أنه سيتم تسليم الفريق الفائز من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة كأس البطولة والميداليات، مشيرا إلى أنه أطلق دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان تحت عنوان «التعافي بطولة»، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.

تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز علاج مرضى الإدمان

ولفت صندوق علاج الإدمان إلى أن الهدف من تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز علاج مرضى الإدمان هو مساعدة مرضى الإدمان على الاندماج في الحياة المجتمعية، وإزالة الوصمة عن مرضى الإدمان، لافتا إلى أنه يتم العلاج من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق «16023» حيث يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية.