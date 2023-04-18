مسلسل حرب الحلقة 6.. الرائد عمر يشك في سلوك زياد

ينفعل عثمان (أحمد السقا) على المهندس زياد (عماد الطيب)، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، وذلك بعدما يخبره أنه يحتاج إلى وقت حتى يستطيع تصنيع الصواريخ التي طلبه منه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، ويمنحه مهلة يومين فقط ليرد عليه إذا كان يستطيع إتمام مهمة تصنيع الصواريخ أم لا؟

يلعب الرائد عمر (محمد فراج) من زياد مباراة ملاكمة، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، ويفوز عليه، ليخبره عمر أن النتيجة أصبحت تعادل ويتبقى أمامهم مباراة واحدة لتحديد الفائز، ليخبره زياد أنه الفائز ولن يسمح له بالتفوق عليه، ويبدأ الرائد عمل في الشك في سلوك زياد.

مسلسل حرب الحلقة 6

أحداث مسلسل حرب الحلقة 6

وعلى الجانب الأخر، يذهب زياد إلى عثمان (أحمد السقا)، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، ويخبره أنه وجد طريقة لتصنيع الصواريخ وسيبدأ في العمل عليها.