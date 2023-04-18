مسلسل حرب الحلقة 6.. التنظيم الإرهابي يفشل الهجوم على سيارة الترحيلات

يخبر العميد شريف (أحمد سعيد عبدالغني)، الرائد عمر (محمد فراج) أنه تمَّ تحديد موعد اجتماع لتحليل الفيديو الذي ظهر به الظافر (أحمد السقا)، كما تمّ القبض على أحد الأشخاص ويدعى سامح وهو يصور قطاع الشرطة من الخارج، سيبدأ التحقيق معه خاصة بعد اشتباه عمله مع الظافر.

ويقوم أعضاء الجماعة الإرهابية بالهجوم على سيارة الترحيلات، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، حتى يهربوا سامح منها، ووقعوا في الفخ الذي نصبته لهم قوات الأمن، وينجحوا في تصفية 3 عناصر منهم والقبض على العدد الأخر.

مسلسل حرب الحلقة 6

أحداث مسلسل حرب الحلقة 6

يشعر عثمان (أحمد السقا)، حلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، بالغضب الشديد بعد فشل عملية تهريب سامح، ويلقي باللوم على معتصم خاصة أن سامح يعرف معلومات عن معتصم قد يعترف بها خلال التحقيقات مع رجال الأمن، ويجتمع مع القناص الخاص بالتنظيم للعمل على عملية جديدة.