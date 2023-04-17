مسلسل حرب الحلقة 6.. هل ينجح محمد فراج عمر في الإيقاع بـ أحمد السقا؟

يشهد مسلسل حرب الحلقة 6 مجموعة من الأحداث المشوقة التي ينتظرها الجمهور، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها حلقة أمس، وكان أبرزها المواجهة الثانية بين الرائد عمر (محمد فراج) والظافر أو عثمان (أحمد السقا)، والتي هدد خلالها الظابط بالقتل وذلك بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي دبرها له، ولكن يخبره عمر أنه لا يخاف منه وأنه سوف يعثره عليه قبل ذلك.

ويواصل الرائد عمر خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، محاولات العثور على عثمان، خاصة بعد ما قال الشاب الإرهابي وفيق خلال التحقيقات إنه سيخبره بكل المعلومات التي يعرفها عن عثمان والتنظيم الإرهابي.

مسلسل حرب الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل حرب الحلقة 6

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل حرب في تمام الساعة الـ 9:00 مساء على قناة ON، كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10:00 مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الـ 3:15 من فجر اليوم التالي، إما الإعادة الثانية تكون في الـ 3:15 عصرا، بالإضافة إلى عرضها على منصة «واتش آت» الإلكترونية.