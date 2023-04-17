مسلسل حرب الحلقة 6.. «الظافر» يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية

يتحدث الضابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) مع الرائد عمر (محمد فراج) عن محاولات بحثه عن الإرهابي عثمان (أحمد السقا)، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، ويخبره أن سعيه الحثيث وراءه يسبب له حالة من التوتر، ويعرض عليه ملف قضية جديدة يريد منه أن يتابعها.

وشهدت أحداث مسلسل حرب الحلقة 6، قيام العديد من الأشخاص بمبايعة عثمان أو «الظافر» (أحمد السقا)، والقيام بعدد من العمليات الإرهابية، وزرع العبوات الناسفة في مناطق حيوية تستهدف المواطنين والمرافق الحيوية.

مسلسل حرب الحلقة 6

أحداث مسلسل حرب الحلقة 6

يقرر عثمان ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 6 الإعلان عن نفسه تحت اسم «الظافر» خلال فيديو مسجل، ويوجه تهديدا إلى قوات الأمن بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي وإيناس كامل، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.