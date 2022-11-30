«الاتحاد الأوروبي» أكبر مستورد للمنتجات المصرية.. والدول العربية ثانيا

استحوذ الاتحاد الأوروبي، على أغلب الصادرات المصرية خلال العام المالي الماضي 2021-2022، بحسب بيانات التوزيع السلعي والجغرافي الصادرة ضمن التقرير الشهري لـ«البنك المركزي المصري»، بإجمالي 12.556 مليار دولار لدول اليورو، وكانت الصادرات البترولية الأكثر، بنحو 5.38 مليار دولار منتجات بترولية، و1.1 مليار دولار بترول خام.

الدول العربية في المركز الثاني

أشار تقرير «المركزي»، إلى أن ثاني أكبر مستورد للسلع والمنتجات المصرية هي الدول العربية، إذ استحوذت على 7.65 مليار دولار من الصادرات، ثم دولاً أوروبية في غير كتلة «الاتحاد»، بنحو 7.4 مليار دولار من الصادرات المصرية، ثم تأتي دول آسيا بـ6.85 مليار دولار، ودولاً أخرى لم يحددها التقرير بـ4.98 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ4.39 مليار دولار.

الأسمدة والملابس الجاهزة والذهب

في بيان التوزيع السلعي لأهم الصادرات المصرية، جاءت المنتجات البترولية والبترول الخام في الصدارة، ثم جاءت بعد ذلك الأسمدة والملابس الجاهزة والذهب والأجهزة الكهربائية والأقمشة المنسوجة والأدوية والأمصال واللقاحات والأسلاك والكابلات ومركبات غير عضوية أو عضوية وبوليميرات إيثيلين وبروبيلين، وفواكه طازجة أو مجففة.

صادرات الأجهزة الكهربائية

أما من حيث المحصلة الإجمالية للصادرات، فجاءت صادرات المنتجات البترولية بـ14.1 مليار دولار، و3.8 مليار دولار للبترول الخام، و2 مليار دولار للأسمدة الفوسفاتية، و1.7 للمركبات العضوية وغير العضوية، و1.2 ملابس جاهزة، و1.19 للذهب، و1.1 للأجهزة الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي.

585 مليون دولار فواكه

تضمنت قائمة الصادرات المصرية، بوليميرات إيثيلين وبروبيلين بـ919 مليون دولار، أقمشة منسوجة بـ848 مليون دولار، وأدوية وأمصال ولقاحات بـ776 مليون دولار، وأسلاك وكابلات بـ768 مليون دولار و585 مليون دولار فواكه طازجة أو مجففة.