نائب الأمين العام لـ«الناتو» يلتقي رئيسة لجنة الصليب الأحمر في بروكسل غدا

يلتقي نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «ناتو» ميرتشيا جيوانا، غدا، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش إيجر، في مقر الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف، بأنّ المسؤولين لن يدليا بأي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إلا أنّه من المتوقع أن يناقشا أحدث التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

إيجر: الصليب الأحمر ملتزم مبادئ الحياد والاستقلال

وكانت إيجر، التقت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في يناير الماضي، خلال زيارتها الأولى لموسكو بصفتها رئيسةً للجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث قالت حينذاك إنّه من المهم للغاية أن تظل قنوات الاتصال بين منظمتها وروسيا الاتحادية مفتوحةً وبنّاءة، مؤكدة أنّها ملتزمة مبادئ الحياد والاستقلال، وستحترم السرية عندما تتطلب الضرورة ذلك، من أجل اتّباع هذه المبادئ.

يذكر أنّ ميريانا سبولجاريتش إيجر تولت رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أكتوبر 2022، خلفا للرئيس المنتهية ولايته بيتر ماورير.