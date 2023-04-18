حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية قبل عيد الفطر بالشرقية

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني وتنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكدا أنه يجرى محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالفرايحه بإزالة تعدي مخالف على مساحة 150 مترا عبارة عن شدة خشبية لمنزل بالمدينة، كما جرى إزالة فورية لسلم مخالف بعزبة عبد النبي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة مبنى مقام على الأرض الزراعية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية في المهد، وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبه لإزالة مبنى مقام علي الأرض الزراعية بمساحه 100 متر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية بتنفيذ حملة إزالة لأعمدة بعزبة بكر التابعة لقرية ميت حمل، جرى زرعها داخل حجرات قديمه بالدبش خارج الحيز العمراني على مساحه 60 مترا، وتمت الإزالة على نفقة المخالف.