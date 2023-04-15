إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركزي العدوة وبني مزار بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

إزالة تعديات في مركز العدوة

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 6 حالات تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني علي أملاك الدولة بعزبة أبو عقيلة التابعة لقرية زاوية برمشا عباره شد خشبيه وشدة حديدية علي منزل وإزالة حالة كاملة أساسات من المهد وأيضًا حالات مماثلة وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات في مركز بني مزار

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 5حالات تعدى بالبناء بقرية ابشاق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي وقت سابق، أزالت الوحدات المحلية لمراكز أبو قرقاص، ملوي، دير مواس، ومغاغة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الإزالة الفورية، وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات، حيث شملت حالات التعديات بقري دلجا بمركز دير مواس، ديروط أم نخلة وقلبا بمركز ملوي، بنى موسى ونزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص، و4 حالات مباني مخالفات خارج الحيز العمراني بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة.