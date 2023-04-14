مدير مشروع مجرى العيون: إزالة 3 ملايين متر مكعب مخلفات ضمن أعمال التطوير

قال المهندس محمد الدسوقي مدير عام مشروع مجرى العيون وعين الصيرة، إنّ الدولة فكرت في مصير أهالي مجرى العيون قبل بدء أي من أعمال التطوير، لافتًا إلى أنها قدمت 3 عروض على أهالي عين الصيرة ومجرى العيون وهي التعويض المالي والذهاب لأي مكان من اختيارهم، أو تأجير منازل أخرى لحين الانتهاء من أعمال التطوير وعودتهم مرة أخرى، أو الحصول على وحدات بديلة.

التخلص من الروائح الكريهة بعد نقل ورش المدابغ للروبيكي

وأضاف الدسوقي في تقرير مذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن منطقة مجرى العيون وعين الصيرة كانت تتضمن العديد من الورش البدائية للمدابغ، وتنبعث منها روائح كريهة تصل حتى منطقة المنيل والسيدة زينب، وهو ما تم التغلب عليه بإعطاء أصحاب الورش ورشا أخرى بديلة بمدينة بدر بالمنطقة الصناعية بالروبيكي.

إزالة 3 ملايين متر مكعب مخلفات

وأوضح مدير عام مشروع مجرى العيون وعين الصيرة، أن الورش البديلة تم تجهيزها على أعلى مستوى، كما تم إعطاء أصحاب الورش سكن بجوار الورش، كاشفًا أنه عقب نقل الأهالي بدأ التفكير مباشرة في التخطيط لتطوير المنطقة، إذ تم بالبداية إزالة 3 ملايين متر مكعب مخلفات، تم نقلهم للمقالب العمومية.