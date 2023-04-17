إزالة 14 تعديا على أراض زراعية وحملات مفاجئة لضبط الأسواق في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ12 حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرى بنى محمد سلطان، تله، طوخ الخيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حالتى تعدى فى المهد على أراضى أملاك دولة بقرية زاوية برمشا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات تموينية ورقابية على الأسواق

كما واصل الوحدات المحلية تنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة فى المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك تزامناً مع حلول عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

أماكن بيع السلع والمواد الغذائية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة مفاجأة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية والمحال التجارية والمخابز، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مدينة وقري مركز أبوقرقاص والقضاء على الاحتكار.

وأكد المهندس تاج سداح، رئيس المركز علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.