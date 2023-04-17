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«الداخلية» تضبط لصوص كوبري ترعة المحمودية.. «فكوا أجزاء منه»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:42 م | الإثنين 17 أبريل 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة من محامي مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، باكتشاف موظف بإحدى الهيئات الحكومية فك جزئين من أحد الكبارى بدائرة المركز أحدهما موجود أسفل الكوبرى والجزء الثاني سقط بمياه ترعة المحمودية.

 أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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