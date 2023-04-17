«الداخلية» تضبط «هاكرز» سرق 32 صفحة شخصية من «فيس بوك»

ضبطت وزارة الداخلية أحد الأشخاص بالمنيا بتهمة الاستيلاء على حسابات عدد من المواطنين عبر موقع فيس بوك وانتحال شخصهم.

جاء ذلك تكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص -مجهول- بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 32 واقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع وتبين أن أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام ومديرية أمن المنيا) تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه.