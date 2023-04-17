«الداخلية»: زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الاثنين، تخصيص زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2023م، حرصًا منها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وقالت الوزارة: تقرر منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/4/2023 على أن تُستكمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023، ولا تحتسبا ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.