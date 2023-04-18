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ضبط متهم بالنصب على عملاء البنوك.. «زعم فوزهم بمنح حكومية»

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:44 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، يزاول جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك، أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، وتبيّن أنّه وراء ارتكاب العديد من الوقائع.

وأكدت التحريات أنّ المذكور ترك محل إقامته هاربا من الحملات الأمنية، واتخذ من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع