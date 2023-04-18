«الداخلية»: القبض على متهم بإدارة تطبيق مقرصن لإذاعة القرآن الكريم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفرالشيخ، بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدد كبير من المشتركين في مصر والعالم العربي والإسلامي وأنه قد اتخذ من مسكنه مقراً لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدماً أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش في حضوره تم العثور على هاتف محمول عليه أثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني وفلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.