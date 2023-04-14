تفاصيل حبس مستريح المشروبات الغازية في سوهاج.. جمع 3 ملايين جنيه

قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

ووفقًا لتحقيقات النيابة بدأت القضية ببلاغ تقدم به 7 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج إلى مباحث الأموال العامة بتضررهم من أحد الأشخاص واتهموه بجمع مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أموال الضحايا

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مقيم بمدينة جرجا ويمارس نشاطاً احتياليا على ضحاياه وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وقال الخبير القانوني حازم محمد المحامي إن المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة جريمة النصب وهو ما ينطبق على مستريح سوهاج، وتمثلت في الحبس مدة 15 سنة والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتى رد أصول المبلغ.

عقوبة مستريح سوهاج

وأضاف حازم محمد لـ «الوطن»، أنّه وفقًا لنص القانون فإن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها.

وأضاف أنّ القانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، بأي شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للإيداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.