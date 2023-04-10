التحقيق مع مستريح المشروبات الغازية في سوهاج بتهمة الاستيلاء على 3.6 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، التحقيق مع شخص بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين و645 ألف جنيه من 7 مواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو يرد تلك المبالغ إلى مالكيها.

توظيف الأموال في تجارة المشروبات الغازية

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد ورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو «محمد ك م ا»، 40 سنة، موظف، و6 آخرين يقيمون بدائرة القسم.

وأفاد البلاغ بتضررهم من المدعو «حسن ع هـ أ»، 59 سنة، موظف، ويقيم بدائرة قسم جرجا؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين و645 ألف جنيه؛ بزعم توظيفها في مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو يرد تلك المبالغ.

ضبط المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.